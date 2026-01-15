Экс-руководитель ликвидированного МУП зарегистрировалась в качестве ИП в Прикамье

Бывшая и.о. директора ныне ликвидированного МУП «ЖКХ Троельжанское» Светлана Быстрых зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя на территории Прикамья. Об этом свидетельствуют данные Rusprofile. Основной вид деятельности ИП — розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Ранее госпожа Быстрых также была директором Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Кунгура в период с 4 июля по 6 августа 2025 года.