НОВИКОМ продолжает развивать донорское движение в партнерстве с СоюзМаш России

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подвел итоги донорских инициатив, реализованных в 2025 году. В течение года сотрудники банка приняли участие в Днях донора в Москве, а также в городах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В столице акции проходили на базе Городской клинической больницы № 52 и Центра крови ФМБА России, в регионах — при поддержке местных служб крови.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В 2025 году донорами стали более 200 сотрудников НОВИКОМа. Благодаря их участию было собрано около 100 литров крови. Они будут направлены на помощь пациентам при проведении сложных операций, лечении онкологических и гематологических заболеваний, а также на восстановление после тяжелых травм.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» последовательно развивает донорские инициативы с 2013 года в партнерстве с СоюзМаш России. За это время участие в Днях донора стало важной частью корпоративной культуры банка и объединило коллективы в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Тольятти, Казани, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и других городах.

Помимо этого, поддержка донорского движения НОВИКОМом выходит за рамки корпоративных инициатив и становится точкой объединения банка и его ключевой аудитории — инженерного и промышленного сообщества. В Воронежской области НОВИКОМ реализует такие инициативы вместе с региональным отделением Союза машиностроителей России, куратором которого является Председатель Правления банка Елена Георгиева. В 2025 году в регионе было организовано около 40 донорских акций на промышленных предприятиях, в вузах и медицинских учреждениях. Их участниками стали порядка 2,5 тысячи человек, значительную часть которых составили работники высокотехнологичных предприятий.

«Донорство начинается с личного выбора каждого сотрудника, а затем перерастает в общее дело, которое мы разделяем с нашими партнерами и промышленным сообществом. Инженеры и работники предприятий ежедневно несут высокую ответственность за результат своей работы, и в донорских акциях эта ответственность приобретает человеческое измерение — заботу о здоровье и жизни других людей. Мы искренне благодарны всем, кто участвует в этих инициативах, и гордимся тем, что вместе делаем по-настоящему важное дело», — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

* * * АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк

*** Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»