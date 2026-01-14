Казанский обвод включили в реестр объектов культурного наследия

Казанский обвод включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Он получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Казанский обвод — комплекс оборонительных сооружений, возведенный в 1941–1942 годах на территории Кайбицкого муниципального района для защиты Казани. Его протяженность составляла 331 километр. Он включал систему противотанковых рвов, дзотов, землянок и других инженерных сооружений.

Сообщается, что в Татарстане в госреестр включены 28 памятных мест, связанных с событиями и героями Великой Отечественной войны. В перечень вошли мемориальные комплексы, памятники воинам-освободителям, бюсты Героев Советского Союза, братские могилы и воинские захоронения.

Анна Кайдалова