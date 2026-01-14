Власти продают изъятые сельскохозяйственные участки в пяти муниципалитетах Прикамья

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило о публичных торгах по продаже 15 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 332,72 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Участки были изъяты у прежних владельцев ввиду ненадлежащего использования аграрных земель по целевому назначению. Их общая начальная стоимость составляет 3,3 млн руб.

Земельные участки, выставленные на аукцион, расположены на территориях пяти муниципальных образований края, включая Чусовской муниципальный округ, Карагайский и Пермский округа, Еловский и Добрянский районы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 февраля.

Согласно выписке к земельному участку в Карагайском районе (лот №2), размещенной на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», ранее внеплановая проверка по государственному земельному надзору выявила правонарушения в использовании земель. В частности, там было обнаружено отсутствие признаков ведения сельскохозяйственного производства, зарастание участка сорной растительностью. Аналогичные нарушения были выявлены и на других землях, выставленных на аукцион.