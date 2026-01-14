В России предложили ввести специальную лицензию для кальянных

Ассоциация кальянной индустрии предложила ввести в России специальную лицензию для кальянных и сигарных лаунжей. Так индустрия надеется избежать закрытия заведений или их ухода в теневой сектор в связи с изменением законодательства, пишет Forbes.

Участники рынка предлагают внести поправки в законопроект о лицензировании розничной продажи никотинсодержащей продукции. Ассоциация считает, что нужно ввести обязательные требования к кальянным, включая запрет доступа несовершеннолетних, обязательную проверку документов при входе и размещение предупреждающих табличек.

В текущей редакции законопроект создает правовую коллизию, указывают авторы письма в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Предполагается запрет на передачу маркированного товара предприятиям без лицензии на продажу табачной продукции, однако на данный момент механизм получения подобной лицензии есть только у торговых точек.