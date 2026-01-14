Число изнасилований в Удмуртии снизилось более чем на 30% в 2025 году

21,2 тыс. преступлений зарегистрировали в Удмуртии в 2025 году. Это на 18% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Количество изнасилований и убийств за указанный период сократилось на 31,6 и 21% соответственно, до 39 и 49 случаев. Отмечается снижение по мошенничеству и кражам с банковских карт — на 9,8 и 26,4%, до 5,9 и 1,3 тыс. фактов.

В регионе было совершено 195 грабежей, год к году показатель снизился на 10,1%. Зафиксировано 125 случаев вымогательств, сокращение на 41,9%. Число случаев незаконного оборота оружия за это время уменьшилось на 20,2%, до 134.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 21,3%, до 289 фактов. Сокращение идет и по числу опасных деяний на бытовой почве и в состоянии опьянения — на 24,2 и 27,3% соответственно, до 856 и 2,3 тыс. случаев. Количество преступлений в общественных местах, напротив, увеличилось год к году на 7,4%, до 4,8 тыс. фактов.