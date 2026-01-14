Экс-главу Уральского управления воздушного транспорта подозревают в растрате

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР.

Фото: Центральное МСУТ СК России

Расследуется дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Как считает следствие, с 2023 по 2025 год подозреваемый выдавал необоснованные приказы о начислении повышенных премий некоторым сотрудникам, часть из которых они передавали ему. Таким образом, были нарушены интересы государства в лице Федерального агентства воздушного транспорта. Более 3 млн руб. из фонда оплаты труда были получены неправомерно.

Следователи СКР совместно с сотрудниками органов безопасности проводят комплекс следственных действий. Ведется сбор доказательств, расследование находится под контролем руководства следственного управления.

Ирина Пичурина