ФТС в 2025 году пресекла перевозку 136 тысяч тонн товаров «серого импорта»

Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2025 году выявила более 136 тыс. т товаров, которые перевозились с нарушениями. Об этом сообщил глава ФТС Валерий Пикалев.

«Было выявлено более 9 тыс. транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями»,— сообщил господин Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства РФ). Он подчеркнул, что в прошлом году особое внимание служба уделила борьбе с «серым импортом».

Глава ФТС добавил, что служба продолжает проверочные мероприятия при обороте товаров на внутреннем рынке. Ведомство выявляет нелегально ввезенную мототехнику, электронику, оборудование и табачные изделия, отметил господин Пикалев. Он уточнил, что благодаря усилению работы мобильных групп выявлены товары, перемещаемые по «серым схемам» — без документов. В соответствии с указом президента РФ бизнесу позволили ввезти и задекларировать эти товары, но с нового года ввоз таких товаров будет осуществляться только при наличии необходимой документации, добавил господин Пикалев.