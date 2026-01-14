Турпоток в Нижегородскую область в новогодние праздники вырос на 12%

В новогодние праздники 31 декабря — 11 января турпоток в Нижегородскую область увеличился по сравнению с каникулами 2025 года на 12% — до 207 тыс. человек. Об этом сообщили в областном правительстве.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что загрузка отелей в пиковые даты достигала 100%. Туристы в среднем останавливались в регионе на четыре дня, тогда как в обычные даты срок их пребывания в среднем составляет два дня.

В основном Нижегородскую область посетили туристы из Москвы, Московской, Владимирской и Кировской областей, Татарстана, Санкт-Петербурга, Чувашии, Мордовии и Пермского края, а также Белоруссии.

Владимир Зубарев