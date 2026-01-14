В Татарстане 16 молодым ученым на улучшение жилищных условий предоставят гранты на сумму 1,37 млн руб. каждый. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане молодым ученым выделят жилищные гранты по 1,37 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане молодым ученым выделят жилищные гранты по 1,37 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно инициативе, получателями смогут стать наиболее перспективные представители научного сообщества, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Средства гранта разрешается направлять на первоначальный взнос при покупке жилья, оплату уже приобретенной квартиры либо погашение ипотечного кредита. Одним из условий является наличие подтвержденных научных достижений и соответствие кандидата установленным требованиям.

Претендовать на господдержку смогут кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук до 40 лет, имеющие не менее трех лет стажа работы в научной сфере, достижения в исследовательской деятельности и официально состоящие на учете как нуждающиеся в жилье.

Анна Кайдалова