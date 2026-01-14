Филиал выставки «Россия» в Ленобласти откроют во Всеволожске

Филиал выставки «Россия» в Ленинградской области планируют открыть во Всеволожске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

По его словам, комитет по управлению госимуществом (КУГИ) завершил сделку по приобретению здания на проспекте Культуры площадью 1,4 тыс. кв. м. На площадке планируют разместить экспозицию достижений Ленинградской области и всей страны, а также сцену со зрительным залом.

Губернатор отметил, что при выборе площадки учитывали наличие парковок и возможность проведения уличных тематических мероприятий. Площадь прилегающего к зданию участка составляет почти 4 тыс. кв. м.

Информационно-туристский центр, который будет пользователем здания, приступил к проектированию экспозиции.

Артемий Чулков