Куршевель демонстрирует спрос

Отпуск на российских курортах по стоимости сравнялся с поездкой в Куршевель. При этом цена ночи на отечественных горнолыжный отдых лишь продолжит расти. Как пишет “Ъ”, за год она увеличится на 7% и в среднем составит почти 4, 5 тыс. руб. А во сколько российским туристам обошелся отдых в Куршевеле на Новый год? И много ли их в 2026-м? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин / РИА Новости Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В этом году сезон катания в Сочи, где расположены курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна», стартовал с запозданием из-за недостатка снега. На этом фоне многие россияне решили сдвинуть отдых с новогодних праздников на вторую половину января. Другая часть россиян отправилась отдыхать в Куршевеле, рассказала автор блога «Юля Питер» Юлия Попова, которая сама провела там праздничные выходные: «Я летала в Куршевель в конце декабря на три дня.

Русских действительно очень много и в отелях, и в ресторанах, и в очередях на подъемники. Родную речь слышно отовсюду, и сразу на душе становится очень тепло. Я бронировала все почти в последний момент, и это напрямую повлияло на бюджет. При раннем бронировании те же самые статьи расходов могли бы выйти заметно дешевле. В целом Куршевель — это не про экономию, но и не про недоступную роскошь. Он вполне сопоставим по стоимости с популярными горнолыжными курортами внутри России».

Новогодняя неделя на «Красной Поляне» для двоих в среднем обошлась в 500 тыс. руб. Основные траты — на жилье — 300 тыс. руб. При этом отдых в Куршевеле, который традиционно считается «недоступной роскошью только для богатых», не всегда оказывается сильно дороже. Размещение на французском курорте может начинаться от нескольких тысяч евро за неделю в апартаментах и доходить до десятков тысяч евро в отелях высокого класса, рассказали собеседники “Ъ FM”. А если бронировать заранее, цена будет заметно ниже, продолжает путешественница Юлия Попова: «Трансфер Женева—Куршевель—Женева обошелся примерно в 45-50 тыс. руб. Но я ехала одна. Если говорим про проживание, номер в отеле на две ночи мне обошелся примерно в 55-60 тыс. руб. Это был двухзвездный отель, но номер делила с подругой, поэтому такая сумма. Отдельно про питание, это важный нюанс. Мы ходили в люксовые рестораны, в которые очень сложно, практически невозможно, попасть в высокий сезон. В среднем один поход в ресторан — это примерно в €80-100 с человека».

При этом стоимость ски-пассов в России дороже. Как рассказали собеседники “Ъ FM”, в Куршевеле день катания обходится в 5-6 тыс. руб. В то время как в Сочи в высокий сезон цена часто оказывается в полтора-два, а иногда и в три раза выше. Но до пикового спроса на зимний отдых в Куршевеле или Санкт-Морице в Швейцарии все равного далеко. Потому что прямые поездки в Европу усложнились, как и получение виз, рассказал переводчик и бывший заместитель председателя синдиката гидов Франции Дмитрий Мисуркин: «Среди россиян Куршевель не пользуется особым спросом из-за сложной логистики. И цены там раньше были приемлемыми, а сейчас все подорожало. Наложила отпечаток и пандемия. А с 2022 года публика начала меняться. Во Франции становится все меньше и меньше людей, которые любят демонстрировать свое благосостояние. А у иностранцев уже нет такого веселого настроя, поэтому Куршевель становится более семейным местом отдыха. Там есть разные трассы, где проходят спортивные мероприятия, хорошая инфраструктура, всегда можно подъехать, много подъемников. И оттуда удобно доехать до Италии, например».

Но есть и негативные отзывы о курорте в 2026-м. Например, температура достигала -20 градусов, из-за чего были проблемы с длительным катанием. К тому же, увеличилось попыток обманов туристов. «В ресторанах тебе спокойно могут вписать по 100 порций эспрессо в чек»,— делятся туристы в социальных сетях.

Ангелина Зотина