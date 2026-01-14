В Курганской области участникам СВО списали 288 млн рублей долгов по кредитам
Судебные приставы прекратили более 3,5 тыс. исполнительных производств по кредитам 1,5 тыс. участников специальной военной операции из Курганской области. Всего бойцам списали 288 млн руб. долгов, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
От непогашенных кредитных обязательств избавились зауральцы, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года. При этом военные должны были подписать договор на срок более года и иметь долги до 10 млн руб. Исполнительные производства могут прекратить также в отношении супруги бойца.
Помимо этого, все участники СВО могут приостановить принудительное взыскание долгов, кроме алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью граждан и требований по коррупционным преступлениям. Такая мера исключает применение ареста счетов или имущества и других мер взыскания до окончания контракта. В 2025 году курганские приставы приостановили более 10 тыс. исполнительных производств на сумму 370 млн руб.