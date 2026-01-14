В Челябинске экс-главе антикоррупционного отдела МВД дали 7,5 лет за взятку

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на территории Калининского района УМВД России по городу Алексею Савоськину, обвиняемому в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее осужденному за коррупционные преступления бывшему полицейскому назначено семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 750 тыс. руб. и лишением права работать на госслужбе и в правоохранительных органах в течение четырех лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Дополнительный эпизод преступной деятельности выявили сотрудники регионального управления ФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что в январе 2022 года начальник антикоррупционного отдела получил через посредника взятку в размере 250 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за возврат ранее изъятой в рамках расследования уголовного дела никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2024 года Калининский районный суд Челябинска признал Алексея Савоськина виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что экс-полицейский получил взятку 100 тыс. руб. от знакомого за помощь в незаконном изъятии квартиры и денег у бухгалтера, которая работала в его компании. Савоськин поспособствовал возбуждению уголовного дела против бухгалтера, а во время обыска угрожал и требовал передать имущество в пользу приятеля.

По данным СМИ, с июня прошлого года экс-полицейский находился на свободе, перед этим ему заменили неотбытую часть наказания на принудительные работы.