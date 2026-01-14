Зеленодольский завод им. Горького получил иски на 10,36 млн рублей

В Арбитражный суд Татарстана поступили четыре исковых заявления к АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Общая сумма требований по всем искам составила 10,36 млн руб. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Три иска подало АО «Научно-производственное предприятие „Калужский приборостроительный завод „Тайфун“». Размер требований по ним составляет 1,08 млн, 3,44 млн и 5,09 млн руб.

АО «Тайфун» является одним из крупнейших промышленных предприятий Калужской области и специализируется на разработке и производстве сложной радиоэлектронной техники гражданского и специального назначения.

Еще один иск на сумму 743,4 тыс. руб. заявил АО «Калужский электромеханический завод» — предприятие концерна «Автоматика», работающее в сфере производства средств связи, телекоммуникационного и серверного оборудования, а также систем безопасности и другой высокотехнологичной продукции.

Ответчиком по всем делам выступает АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» — судостроительное предприятие, расположенное в Зеленодольске и входящее в судостроительную корпорацию «Ак Барс».

Анна Кайдалова