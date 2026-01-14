Генеральным директором «Волжского пароходства» назначен Дмитрий Притула

Дмитрий Притула назначен генеральным директором АО «Судоходная компания "Волжское пароходство"». Как сообщили в пресс-службе компании, соответствующее решение приняли участники внеочередного общего собрания акционеров. К своим обязанностям новый генеральный директор приступил 13 января 2026 года.

Генеральный директор АО «Судоходная компания "Волжское пароходство"» Дмитрий Притула

Фото: «Волжское пароходство» Генеральный директор АО «Судоходная компания "Волжское пароходство"» Дмитрий Притула

Фото: «Волжское пароходство»

Дмитрий Притула родился в 1977 году. Окончил в 1999-м Московский государственный открытый университет по специальности «менеджмент». Получил степень МВА в Высшей школе экономики, специализация — «Логистика и управление цепями поставок».

До своего назначения в «Волжское пароходство» господин Притула занимал пост генерального директора ООО «Транспортные технологии». До этого в АО «Первая грузовая компания» он прошел путь от начальника департамента по работе с предприятиями угольной промышленности до первого заместителя гендиректора, члена правления.

С 2018 по 2024 год Дмитрий Притула входил в совет директоров АО «Волга-флот».

Павел Виноградов, возглавлявший «Волжское пароходство» с сентября 2022 года, ушел из компании.

Андрей Репин