Суд назначил к рассмотрению дело о взыскании с пермской «дочки» «Газпрома» 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края назначил к рассмотрению дело о взыскании с АО «Газпром газораспределение Пермь» 1,78 млрд руб., следует из информации на портале «Электронное правосудие». С соответствующим требованием минувшей осенью обратилось ООО «Спецмонтажсервис». Речь идет о задолженности по договорам подряда и процентах за пользование чужими денежными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Изучив материалы дела, суд привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований, министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. В составе общества — шесть филиалов и дочернее предприятие АО «Пермгазтехнология». Компания эксплуатирует около 16 тыс. км газопроводов. Выручка ООО по итогам года составила 5,8 млрд руб., чистый убыток — 246 млн руб.