Право на добычу золота в Свердловской области не смогли продать за 348 млн руб.

В Свердловской области не смогли реализовать на торгах право пользования недрами для изучения, разведки и добычи золота из месторождений на участке недр «Шамейская площадь». Согласно результатам торгов на участие в аукционе никто не заявился.

Начальная цена составляла более 348,1 млн руб., шаг аукциона — 34,8 млн руб. Согласно сайту Роснедр, участок недр расположен в 4 км от пос. Малышева, 15 км от Асбеста. Запасы золота С1+С2 составляют 8,24 т.

Торги должны были провести 26 декабря. Отмечается, что решение о проведении торгов было принято в соответствии с приказом Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу.

Мария Игнатова