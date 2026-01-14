Застройщик ЖК «Видинеевский» перепланирует территорию бывшего УЗЭМИК

Мэрия Уфы разрешила АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (УЗЭМИК, принадлежит компании «Салаватстекло» Радика Султанова) разработать проекты планировки и межевания 34,9 га в квартале между улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова. Постановление сити-менеджера Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте администрации.

Сейчас на этой территории находятся торговый центр «Яй», производственные корпуса БашРТС, строительный рынок, парковка, а также жилой комплекс «Видинеевский» из 11 домов (пять — заселены, шесть — на разных этапах возведения).

За счет разработки планировочной документации УЗЭМИК собирается изменить назначение проектируемых гостиниц с апартаментов на многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземным паркингом, увеличить высоту одного из домов с 28 до 30 этажей, а этажность подземного паркинга, наоборот, снизить — с трех до двух. Кроме того, планируется уменьшить вместимость паркинга с 380 до 250 машино-мест.

На разработку документов компании отводится полтора года.

С 1942-го по 2015 года УЗЭМИК существовал как промышленное предприятие. В 2015 году производственная площадка была перенесена в Нефтекамск, а на территории завода началось строительство жилого комплекса. С тех пор жилое строительство является основным видом деятельности УЗЭМИК.

Идэль Гумеров