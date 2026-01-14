В Ярославле выявили нарушения размещения габаритных ворот

В Ярославле при размещении и эксплуатации габаритных ворот на улицах Гудованцева и 1-й Забелицкой выявили несоблюдение требований законодательства. Об этом областная прокуратура сообщила в ответ на обращение депутата областной думы Владимира Смирнова. Ответ господин Смирнов опубликовал в своих соцсетях.

Проверка по обращению депутата проводилась прокуратурой Красноперекопского района совместно со специалистом Госавтоинспекции. По данным «Ъ-Ярославль», габаритные ворота не соответствуют требованиям ГОСТ. По ее итогам представление внесли директору департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.

«Очень надеюсь, что департамент городского хозяйства мэрии Ярославля отреагирует на представление прокуратуры и приведет установленные ограничения в соответствие с законодательством»,— написал Владимир Смирнов.

Габаритные ворота на Гудованцева и 1-й Забелицкой установили в начале декабря 2025 года после поручения губернатора. Михаил Евраев поручил лишить водителей фур возможности объехать пункт весогабаритного контроля на Юго-Западной окружной дороге по соседним улицам.

Алла Чижова