В Богдановиче устраняют аварию, из-за которой 17 домов остались без отопления

Рано утром 17 многоквартирных домов в Богдановиче (Свердловская область) остались без отопления из-за коммунальной аварии, сообщил в своем Telegram-канале глава города Олег Нейфельд. Горячая вода остается доступной жильцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Богдановича Олега Нейфельда Фото: Telegram-канал главы Богдановича Олега Нейфельда

После 7:00 отопление вновь запустили в большинстве зданий — без него к тому времени оставались шесть домов. Примерно через час тепло дали еще в двух домах, также удалось найти место прорыва.

В 10:30 специалисты продолжали работать над устранением аварии — работы идут в усиленном режиме. По словам мэра, котельная находится в рабочем состоянии.

Ирина Пичурина