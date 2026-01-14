Подставными директорами нижегородских компаний оказались грузчик и безработный

В Нижегородской области выявлены два факта использования подставных лиц при регистрации юридических лиц. По данным полиции, местные жители за вознаграждение 10 тыс. руб. предоставили свои паспортные данные для внесения в ЕГРЮЛ, оба они задержаны.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый фигурант — 21-летний грузчик, второй — 25-летний безработный. Оба проживают в поселке Ильиногорск. Человека, который предложил им зарегистрировать на себя общества с ограниченной ответственностью, они не знают. Данных о том, чем занимаются зарегистрированные на них компании, у подозреваемых нет.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Следователи устанавливают лиц, предложивших фигурантам участие в незаконной схеме, и выясняют, для чего использовались предприятия, зарегистрированные на подставные лица.

Андрей Репин