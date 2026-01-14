Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА
Для жителей Невинномысска прокуратура организовала горячую линию после атаки БПЛА 14 января. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жалобы можно направлять по телефону +7 (8652) 25-53-14.
Отмечается, что прокуратура взаимодействуют со всеми оперативными службами, МЧС и администрацией города при ликвидации последствий происшествия.
На место происшествия в Невинномысске выехал прокурор города Сергей Рубежный.