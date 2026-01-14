Ставрополь и Невинномысск возглавили рейтинг муниципалитетов по трудоустройству

Краевой кадровый центр подвел итоги 2025 года. Служба занятости помогла найти работу более 8500 жителям края. Уровень регистрируемой безработицы упал до 0,2%, что ниже среднероссийского показателя, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Лидеры по числу трудоустроенных — крупные города и округа с сильной экономикой.

Ставрополь занял первое место. Центры занятости помогли 1555 жителям устроиться на работу. Город предлагает тысячи вакансий в госсекторе, торговле и бизнесе. Свыше 22,5 тыс. предложений доступны на портале «Работа России». В 2025 году за помощью обратились почти 17,5 тыс. человек.

Невинномысск вышел на второе место с 868 трудоустроенными. Промышленные предприятия активно нанимают техспециалистов. Средняя зарплата здесь достигает 81,2 тыс. руб., что выше, чем в большинстве муниципалитетов. Город лидирует по спросу на кадры в производстве.

Пятигорск занял третью строчку — 667 человек нашли работу. Туризм и санатории стимулируют рынок. Курортная зона развивает услуги и гостиничный комплекс. Город входит в число лидеров по доле работников МСП — 24,8% от средне краевого уровня.

Шпаковский округ показал 549 трудоустроенных. Пригород Ставрополя растит логистику и собственную экономику. Центры занятости здесь тесно сотрудничают с краевым центром. Лидеры подтверждают статус хабов для соискателей и работодателей.

Георгиевск закрыл пятерку с 328 человек. Город сочетает промышленность и аграрный сектор. Устойчивый спрос сохраняется на рабочих специальностей.

Работодатели ищут водителей, слесарей-ремонтников, электромонтеров, наладчиков и монтажников. Продавцы-контролеры, кассиры, горничные и кладовщики тоже в топе. Логистика требует операторов-комплектовщиков. Тренд держится на базе аграрной и промышленной экономики края.

Министр труда Елена Мамонтова отметила спрос на специалистов среднего звена. «Работодатели активно ищут квалифицированных кадров. Мы готовим их и трудоустраиваем», — заявила она. Край подключился к нацпроекту «Кадры». Модернизировали 22 центра занятости, сроки трудоустройства сократились на 26%. Удовлетворенность услугами — 4,81 из 5 баллов.

Станислав Маслаков