Власти отказались от иска к оператору одного из старейших магазинов Перми

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу о демонтаже рекламных вывесок со здания памятника истории Пермского края, расположенного по адресу: ул. Ленина, 34, в Перми. Речь идет о вывесках, размещенных на остекленной части оконных проемов юго-западного фасада (обращенного к ул. Сибирской). Об этом свидетельствует информация на портале «Электронное правосудие». Согласно определению, от истца поступило ходатайство об отказе от иска. Суд признал его подлежащим удовлетворению.

В 1876 году в этом здании был открыт первый в крае книжный магазин О. П. Петровской, говорится в судебном решении.

С соответствующим требованием к ЗАО «Гастроном Центральный» минувшим летом обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья. Общество управляет зданием на углу улиц Ленина и Сибирской. Само здание было построено в 1862–1863 годах и является памятником истории Пермского края. В 1918 году власти национализировали помещения магазина, а в начале 1920-х годов их взяла в аренду Промысловая кооперативная артель «Гастроном», одним из учредителей которой был бывший купец Валерий Ковальский. Во времена СССР здесь десятилетия работал продуктовый гастроном, последний отдел которого закрылся в 2017 году. Тогда же основным арендатором помещения стала «Пятерочка».