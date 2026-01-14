Проведена экспертиза в рамках спора о продаже поста ДПС в Суксунском районе

Арбитражный суд Пермского края назначил судебное заседание по делу о продаже известного поста ДПС «Ирень» в Суксунском районе на 5 февраля, следует из данных картотеки суда. Согласно определению, в рамках дела была проведена оценочная экспертиза в отношении объекта на 154-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. Ее заключение поступило в материалы дела 25 декабря.

Напомним, прокуратура Пермского края обратилась с заявлением к территориальному управлению Росимущества и индивидуальному предпринимателю Александру Ильину в апреле 2025 года. С учетом уточнения от 26 июня надзорный орган требует признать недействительными торги, а также договор купли-продажи, по которому Росимущество реализовало ИП земельный участок в Суксунском округе площадью 1230 кв. м с расположенным на нем двухэтажным зданием поста ДПС «Ирень» площадью 206 кв. м на 154-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. Прокуратура просит также применить последствия недействительности сделки и взыскать с господина Ильина 5,972 млн руб. Тогда источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что ответчик якобы приобрел выставленное на приватизацию федеральное имущество по цене гораздо ниже оценочной. При этом процедура торгов прошла с нарушениями. Позже покупатель якобы перепродал актив третьему лицу.

Пост ДПС «Ирень» получил всероссийскую известность летом 2010 года. В ночь с 11 на 12 июня ОПГ, состоявшая из жителей Башкирии: Ильшата Шафиева, Ирека Гайнуллина, Радика Багаутдинова и Радика Хаернасова, во главе с лидером Нафисом Шаймухаметовым подошла к припаркованному около здания поста автомобилю ДПС и расстреляла из дробовика находящегося в нем старшего сержанта Андрея Коробкина. От полученных ранений милиционер скончался на месте. Завладев его табельным оружием — пистолетом ПМ с двумя полными обоймами, а также автоматом АКС-74у, нападавшие подожгли машину ДПС и открыли огонь по зданию поста. В здании в тот момент находились двое милиционеров, которым удалось забаррикадироваться, и в результате обстрела они не пострадали. Преступники скрылись на автомашине ВАЗ-21140 темно-зеленого цвета.

К операции по розыску были привлечены сотрудники ГУВД и УФСБ по Пермскому краю и нескольких соседних регионов. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемых. Единственным выжившим членом банды оказался Вадим Карамов. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.