Администрацию Троицкого округа обязали восстановить территорию кладбища

Троицкий городской суд обязал администрацию муниципального округа устранить нарушения на кладбище в селе Клястицкое и восстановить его территорию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

С жалобой на состояние кладбища в надзорное ведомство обратилась местная жительница. Проверка установила, что на объекте разрушено ограждение, а свободных мест для захоронения осталось мало. Кроме того, на территорию образовались нелегальные мусорные свалки.

Прокуратура Троицка подала иск с просьбой обязать администрацию района устранить нарушения до июня 2026 года. Суд удовлетворил требования. Местным властям необходимо до этого лета восстановить ограждение, создать дополнительные места для захоронения и ликвидировать свалки. Исполнение решения суда контролирует надзорное ведомство.

Виталина Ярховска