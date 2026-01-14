«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения более 1,5 тысячи жителей поселка Сорум в Югре
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией поселок Сорум в Белоярском районе Югры с населением более 1,5 человек.
Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»
Энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 32 МВА. Специалисты провели ревизию воздухоосушителей, контактных соединений, двигателей обдува и запорной арматуры. Всего в рамках плановых мероприятий осуществлено техническое обслуживание порядка 25 единиц оборудования, в том числе выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, систем обогрева и охлаждения. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями.
Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения бытовых и социально значимых объектов, расположенных в Арктической зоне.
АО «Россети Тюмень»
