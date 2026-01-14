Несовершеннолетней нижегородке грозит до трех лет колонии за дропперство

В Сокольском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело о дропперстве (ч. 4 ст. 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей). Как сообщили в полиции, обвиняемым по этому делу проходит несовершеннолетняя жительница деревни Слободки. Она оказалась участницей мошеннической схемы в попытке подзаработать.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нижегородка искала в интернете предложения о трудоустройстве и ей поступило сообщение от неизвестного с вариантом подработки. Суть работы заключалась в том, чтобы получить на свой банковский счет определенную сумму денег и перевести ее на другие реквизиты. Девушка согласилась, и получила на свою карту 111 тыс. руб. Эти деньги она перевела на указенные ей реквизиты и получила свое денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нижегородке может грозить до трех лет колонии.

Нижегородка полностью признала вину. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Репин