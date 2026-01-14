Татарстан занял шестое место в России по приему студентов-целевиков

Татарстан вошел в число лидеров по количеству студентов, поступивших в вузы в рамках целевой квоты в 2025–2026 учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России,

В республике по целевому набору были зачислены 1 406 человек. По этому показателю Татарстан занял шестое место среди регионов страны. Лидером рейтинга стала Москва, где по целевой квоте поступили 6,7 тыс. студентов. Далее расположились Санкт-Петербург (4,1 тыс.), Свердловская область (1,6 тыс.), Башкортостан (1,5 тыс.) и Ростовская область (1,48 тыс.).

Данные учитывают прием на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Анна Кайдалова