Рядом с СНТ «Алмалык» в Уфе планируется строительство трех высоток

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Софьи Перовской, Волонтерской, Зайнаб Биишевой и Академика Галеева. Документы, разработанные по обращению ООО «Специализированный застройщик "Арт-сити"», подписаны 30 декабря и опубликованы 14 января.

Территория площадью около 7,1 га в микрорайоне Южный-2 представляет собой кварталы, застроенные многоквартирными домами. На юго-востоке — напротив садового товарищества «Алмалык» — планируется построить три многоквартирных дома высотой от 10 до 25 этажей. Кроме того, предусмотрено размещение четырехуровневого подземно-надземного паркинга на 264 машино-места и трехэтажного торгового объекта.

Общая потребность населения территории в школах составляет 665 мест, в детских садах — 250 мест. Ее планируется удовлетворить за счет имеющихся учреждений.

На строительство новых объектов отводится срок до 2028 года.

Идэль Гумеров