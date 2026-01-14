Башкирия получит 278 млн рублей на сохранение лесов

В этом году Башкирия получит 278 млн руб. в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Деньги будут направлены на строительство нового тепличного комплекса для выращивания 1,2 млн сеянцев в год для повышения эффективности лесовосстановления, а также на закупку дополнительных камер видеомониторинга для усиления защиты лесов от пожаров.

Размер федерального финансирования, по сравнению с прошлым годом, увеличится в четыре раза. По объему средств, привлеченных из центра, регион занимает первое место по Приволжскому федеральному округу и второе — по России.

Майя Иванова