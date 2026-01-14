Две мартышки Бразза прибыли в зоопарк Екатеринбурга

В Екатеринбургский зоопарк прибыли два новых обитателя — мартышки Бразза, которых зовут Анатолий и Рейчи. В пресс-службе зоопарка сообщили, что животные отличаются выразительной внешностью: длинные бороды и серьезный взгляд придают им необычный облик, напоминающий философов.

Животные отлично уживаются вместе. Анатолий имеет характер доминирующего самца: предпочитает наблюдать за окружением с высоты и первым получает угощение. Его спутница Рейчи активна, общительна и легко вступает в контакт с персоналом, принимая лакомства из рук. Приматы получают сбалансированный рацион, включающий свежие овощи — огурцы, салат, лук, сладкий перец — а также фрукты, отварные крупы и творог.

Мартышки Бразза обитают в центральной Африке и предпочитают жить вблизи водоемов и рек. Они редко уходят от водных артерий более чем на 1 км. Научное название вида переводится как «не обращать внимание», что отражает их способность скрываться от людей и угроз в природе.

Ирина Пичурина