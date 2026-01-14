ФСБ предотвратила теракт против сотрудника предприятия ОПК в Ленобласти

Сотрудники ФСБ задержали женщину 1966 года рождения в Санкт-Петербурге. Ее подозревают в подготовке теракта против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанная проходила обучение диверсионной деятельности. Во время проживания на Украине, утверждают в ФСБ, ее завербовали спецслужбы страны. После приезда в Россию женщина пыталась взять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ), которые должна была использовать для убийства сотрудника предприятия.

У задержанной изъяли пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, на которых обнаружена переписка с «кураторами» из Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК (покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Женщина арестована. Решается вопрос о квалификации преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к теракту) и ст. 275 УК (госизмена).