В Кинеле введен режим ЧС из-за разлива сточных вод

В городском округе Кинель введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива сточных вод в районе полуострова Заячий, рядом с дендропарком в поселке Усть-Кинельский. Вода, прошедшая очистку, вытекла из поврежденной трубы коллектора.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Под отключение попали 292 частных дома. Без водоснабжения остаются: котельная №5, котельная № 16, железнодорожная поликлиника, почта, различные магазины и объекты РЖД.

Данная территория является популярным местом отдыха жителей.

Евгений Чернов