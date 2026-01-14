Хирурги Татарстана удалили осколок из печени бойца СВО

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана провели операцию по удалению осколка из печени 45-летнему участнику специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-службе больницы.

Пациент получил осколочные ранения в зоне СВО в прошлом году и был списан по состоянию здоровья. Во время плановых обследований медики обнаружили у него осколок в печени. Инородное тело прошло через орган и остановилось возле крупной вены. По словам пресс-службы, при любой травме живота могло возникнуть массивное внутреннее кровотечение.

Операцию по удалению осколка провели хирурги отделения №2. Вмешательство заняло около двух часов и прошло успешно. Через несколько дней пациента выписали домой.

Анна Кайдалова