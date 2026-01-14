Завод датской компании в Троицке передали под внешнее управление
Активы датской компании Rockwool, один из заводов которой расположен в Троицке Челябинской области, переданы во временное управление московскому АО «Развитие строительных активов». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Под управление российской компании перешло 100% доли Rockwool A/S в ООО «Роквул» и 68% в ООО «Роквул-Волга». Первой компании также принадлежит ООО «Роквул-Урал», владеющее заводом в Троицке.
Датская компания Rockwool занимается производством тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты. Первый завод заработал в 1937 году. В России производственные площадки компании расположены в Балашихе, Выборге, Троицке и Елабуге. Выручка ООО «Роквул» в 2024 году составила 31,56 млрд руб., чистая прибыль — 9,32 млрд руб. Завод в Челябинской области открылся в 2010 году.
АО «Развитие строительных активов» зарегистрировано в Москве в сентябре 2025 года. Акционеры и руководитель не раскрываются.