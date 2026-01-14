Завод датской компании в Троицке передали под внешнее управление

Активы датской компании Rockwool, один из заводов которой расположен в Троицке Челябинской области, переданы во временное управление московскому АО «Развитие строительных активов». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Под управление российской компании перешло 100% доли Rockwool A/S в ООО «Роквул» и 68% в ООО «Роквул-Волга». Первой компании также принадлежит ООО «Роквул-Урал», владеющее заводом в Троицке.

Датская компания Rockwool занимается производством тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты. Первый завод заработал в 1937 году. В России производственные площадки компании расположены в Балашихе, Выборге, Троицке и Елабуге. Выручка ООО «Роквул» в 2024 году составила 31,56 млрд руб., чистая прибыль — 9,32 млрд руб. Завод в Челябинской области открылся в 2010 году.

АО «Развитие строительных активов» зарегистрировано в Москве в сентябре 2025 года. Акционеры и руководитель не раскрываются.

Ольга Воробьева