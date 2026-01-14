К началу ноября 2025 года совокупная задолженность организаций Татарстана по банковским кредитам и займам превысила 2,2 трлн руб. За месяц объем обязательств вырос на 5,2%, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Татарстанстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане задолженность организаций по кредитам за месяц выросла на 5,2%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане задолженность организаций по кредитам за месяц выросла на 5,2%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Просроченная задолженность компаний региона на эту же дату составила 344,4 млн руб., увеличившись за месяц на 3,6%. При этом доля просрочки в общем объеме долгового портфеля остается около 0,02% и соответствует уровню ноября 2024 года.

Анна Кайдалова