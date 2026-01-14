Октябрьскому райсуду Уфы представили заместителя председателя

Новый заместитель председателя Октябрьского райсуда Уфы Сослан Искужин представлен коллективу суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

Сослан Искужин ранее был судьей Советского райсуда. В частности, в марте 2024 года он вынес приговоры топ-менеджерам ООО «Основа» и ООО «Базис» Альбине Булатовой и Ильнуру Шафикову за обман дольщиков ЖК «Серебряный ручей» и ЖК «Дубрава». Новый заместитель председателя Октябрьского райсуда имеет шестой квалификационный класс. На новую должность он назначен указом президента России от 29 декабря на шестилетний срок.

Нового заместителя председателя коллективу Октябрьского райсуда представил зампредседателя Верховного суда Башкирии Явдат Идрисов.

Идэль Гумеров