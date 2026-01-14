Женщина погибла при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

В селе Зозули Борисовского округа Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. От полученных ранений женщина скончалась на месте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Автомобиль был уничтожен огнем.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили над Россией 48 БПЛА, один из них — над Белгородской областью.