В Верхнеуслонском районе рабочий «Таткрахмалпатока» погиб на производстве

В Верхнеуслонском районе Татарстана на предприятии АО «Таткрахмалпатока» произошел несчастный случай в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, трагедия произошла 14 января 2026 года около часа ночи. Во время выполнения работ 30-летнего сотрудника зажало ворошителем зерна. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался на месте.

АО «Таткрахмалпатока» — производитель зерновых экстрактов в России. Компания производит натуральные зерновые экстракты и солод.

Анна Кайдалова