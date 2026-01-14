Председателю СКР доложат по делу о падении наледи на подростка в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад об уголовном деле, возбужденном из-за падения снега и наледи с крыши многоквартирного дома в Уфе на 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», следователи возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Подросток получила травмы, ей понадобилась медицинская помощь.

Майя Иванова