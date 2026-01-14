В Самарской области в собственность муниципалитета вернули участок площадью более 350 га

Суд удовлетворил требование прокуратуры о признании сделок по отчуждению земельного участка площадью более 350 га недействительными. Право собственности возвращено муниципальному образованию. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает прокуратура Самарской области.

По информации ведомства, в 2022 году орган местного самоуправления предоставил участок из земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства по льготной цене в размере 15% от кадастровой стоимости.

Участок предоставили без проведения торгов под видом осуществления деятельности по сельскохозяйственной обработке этих земель. В действительности участок перепродали третьим лицам, в том числе аффилированным с руководством администрации муниципального района. Стоимость участка на момент приобретения составляла свыше 16 млн руб.

Руфия Кутляева