В Курганской области за новогодние выходные из страны выдворили 10 мигрантов

За новогодние выходные суды в Курганской области выдворили за пределы страны 10 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов проводили рейды по местам концентрации иностранцев. Всего зафиксировано 107 правонарушений, в том числе 63 административных дела возбудили в отношении мигрантов. За нарушения правил въезда и пребывания в России (ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ) составили 45 протоколов, еще 23 — за нарушение иммиграционных правил (ст. 18.11 КоАП РФ). Кроме того, 32 иностранцев незаконно привлекли к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП РФ), семь раз были предоставлены ложные сведения по учету мигрантов (ст. 19.27 КоАП РФ).

В результате рейдом назначено административных штрафов на общую сумму более 400 тыс. руб. За пределы России выдворили 10 иностранцев, принято 12 постановлений о запрете въезда в РФ мигрантам. Кроме того,19 правонарушений сотрудники полиции выявили в действиях компаний и индивидуальных предпринимателей. Возбуждено два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Виталина Ярховска