Российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников за два часа

Российские силы ПВО с 7:00 до 9:00 мск уничтожили семь беспилотников ВСУ над Краснодарским и Ставропольским краями, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Шесть БПЛА сбиты над Ставропольским краем, один — над Краснодарским краем. По словам ставропольского губернатора, при падении обломков уничтоженного дрона в Невинномысске начался пожар в складском помещении. Загорелись несколько припаркованных рядом авто. Никто не пострадал. Жителей города, рядом с домами которых также упали фрагменты БПЛА, эвакуировали в пункт временного размещения. В Краснодарском крае информации о жертвах или разрушениях на земле не поступало.

В период с 23:00 мск 13 января до 7:00 14 января силы ПВО уничтожили 48 беспилотников ВСУ над Россией. Больше всего — 25 БПЛА — над Ростовской областью.