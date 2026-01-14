В Волгограде изъяли 12,5 тонны браконьерской рыбы в подпольном цехе

В Волгограде полиция совместно с представителями Россельхознадзора и специалистами из ВНИИ рыбного хозяйства пресекла нелегальную переработку водных биоресурсов. Цех в промзоне Тракторозаводского района занимался копчением и вялением немаркированной браконьерской рыбы, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Волгограде накрыли цех по переработке браконьерской рыбы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

С января по декабрь 2025 года 57-летний предприниматель покупал рыбу у незаконных поставщиков и хранил ее в собственном цехе. Продукцию, не прошедшую санитарный контроль, сбывали через торговые точки в Волгограде и Волжском. Деятельность цеха не была зарегистрирована и осуществлялась без разрешения.

В ходе обысков правоохранители изъяли 12,5 тонны рыбы, а также документы, подтверждающие незаконную деятельность. По оценке экспертов, стоимость продукции составила почти 2,5 млн руб.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное предпринимательство. Расследование продолжается.

Марина Окорокова