В России заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. Доступ к базе данных предельно прост. Для этого достаточно зайти на «Госуслуги» и вбить данные нарушителя в строку поиска. Авторизация на портале при этом не требуется. На сегодня в список уже вошло порядка 300 тыс. фамилий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данную новацию спорной.

В России полноценно заработал реестр злостных алиментщиков. Любой человек может отправить соответствующий запрос через «Госуслуги» и получить исчерпывающий ответ. Портал даже не требует авторизации при подаче запроса. Достаточно знать фамилию, отчество и дату рождения. И вот антиобщественный элемент выведен на чистую воду.

Опыт явно заимствован из СССР, тогда подобных граждан заносили в черные списки, прорабатывали на комсомольских и партийных собраниях, товарищеских судах, призывали к сознательности, подвергали общественному бичеванию. Честно говоря, помогало это не всегда, можно даже рискнуть сказать, что совсем не помогало. А в некоторых вопиющих случаях подобные индивидуумы даже вызывали симпатию. Гонимых любят. К тому же мало ли почему он злостным алиментщиком стал — человек существо сложное. Разные в жизни истории случаются, неоднозначные. Сердцу порой и не прикажешь.

Но не будем придаваться ностальгии и романтическим чувствам, вернемся в день сегодняшний. В XXI веке товарищеские суды не нужны, достаточно вбить фамилию в строку поиска. В результате получается что-то вроде иностранного агента — человек второго сорта, который недостоин быть полноправным членом передового общества. Нет, мы не спорим, конечно, законы нужно уважать, а детей собственных без средств к существованию оставлять нельзя. Сомненья прочь, это плохо. Тем не менее вопросы возникают. А если по ошибке в черный список попал? А если осознал и алименты заплатил? Удалить себя из черного списка — это достаточно долгий и непростой бюрократический процесс. Заплатить мало, нужно еще все документы правильно оформить. Как бы то ни было, клеймо-то позорное осталось. Что же теперь всю жизнь его носить?

И как в таком случае возместить моральный, а то и материальный ущерб? Так ведь можно всю жизнь гражданину сломать, между прочим. Кроме того, есть такая вещь, как неприкосновенность частной жизни и право на защиту. И вроде бы использование персональных данных без согласия того или иного лица строго возбраняется. Возможно, потенциальный неплательщик испугается, осознает, усовестится. Кому охота в черный список попадать? Верится в это, конечно, с трудом, но допустим. Но что касается улучшения показателей по демографии, это вряд ли. Также вызывает сомнения, что таким образом удастся приобщить народ российский к традиционным ценностям.

Дмитрий Дризе