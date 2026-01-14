В Саратове появятся новые скверы и пять парков в этом году

В 2026 году в Саратове продолжат создавать новые скверы и парки в рамках программы, инициированной председателем ГД РФ Вячеславом Володиным. В прошлом году было открыто 54 новых зеленых зоны, что стало значительным шагом в улучшении городской среды, пишет Telegram-канал «Володин Саратов».

Так, планируется завершить строительство скверов на улицах Производственной, Студеной и Технической в Ленинском районе, улицах Симбирской, Гоголя, Киселева и Челюскинцев в Кировском районе. В проекте также участвуют улицы Ульяновская, Комсомольская, Некрасова и Первомайская в Октябрьском и Волжском районах, а также улица Рахова и 5-й Рабочий переулок во Фрунзенском районе.

Помимо скверов, в 2026 году в Саратове появится пять новых парков. Среди них — Соловьиная роща в микрорайоне Солнечный-2, парк на Корсачке в Юбилейном, парк в микрорайоне Звезда, зона на улице Шехурдина в Ленинском районе и парковая зона вдоль улицы Астраханской от Детского парка до Сенного.

Марина Окорокова