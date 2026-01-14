В Оренбуржье издали продолжение биографии Юлиана Семенова

В Оренбургской области опубликовано продолжение биографии Юлиана Семенова, жизнь и творчество которого связаны с регионом. Книга под названием «Юлиан Семенов. Детектив и политика» охватывает период с 1955 по 1985 год, включая создание произведений «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить» и «Противостояние». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также в биографии рассказывается о командировке писателя в воюющий Вьетнам, взаимоотношениях с руководителями КГБ СССР и поисках Янтарной комнаты. Книгу написал научный консультант Дома-музея Юлиана Семенова в Крыму Алексей Репин.

Автор опирался на редкие документальные материалы и свидетельства, разоблачая мифы, связанные с личностью Юлиана Семенова и процессом создания его произведений и их экранизаций. Первая часть биографии под названием «Юлиан Семенов. Детектив и политика» вышла в конце 2024 года.

В 1957 году журналист Юлиан Ляндрес, позже взявший псевдоним «Семенов», приехал в Оренбургскую область, чтобы собрать материалы для своей первой книги «Дипломатический агент». Для этого он работал с документами местного архива.

Основой для книги послужила история политического ссыльного из Польши Ивана Виткевича, которого в первой четверти XIX века сослали в солдаты в Оренбургскую губернию. Кроме того, Оренбург и Орск фигурировали в книгах Юлиана Семенова про разведчика Максима Исаева (Штирлица).

В 2021 году в Оренбурге открыли мемориальную доску в память об авторе. Она установлена на здании Объединенного государственного архива Оренбургской области.

Георгий Портнов