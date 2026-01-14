ММК-МЕТИЗ увеличил производство оцинкованных канатов на 50%

В 2025 году Магнитогорский метизно-калибровочный завод («ММК-МЕТИЗ») изготовил более 1 тыс. т стальных оцинкованных канатов. Это рекордное количество, более чем на 50% превышающее предыдущий максимум, сообщает пресс-служба компании.

Изготовлением стальных канатов занимается цех высокоуглеродистой проволоки и канатов. За последние пять лет здесь произведено 83 тыс. т продукции, из них 3,5 тыс. т — оцинкованные канаты.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод изготавливает продукцию для добывающей промышленности, металлургии, строительства, судостроения и промышленного рыболовства. На производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов работают почти 500 человек.